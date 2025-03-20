ЗСУ відбивали атаки ворога, найбільше – біля Покровська: карта фронту на 20 березня

Війна з російськими окупантами триває. На передовій тривають важкі бої за свободу та незалеженість України. Захисники тримають оборону та протидіять загарбникам. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 72 авіаційних удари. Окупанти здійснили понад 6000 артилерійських обстрілів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті на 20 березня

На Харківському напрямку ворог 5 разів намагався просунутися в районі Вовчанська та Дворічної, але наступ не вдався.

На Куп’янському напрямку відбулося 6 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Невдале просування росіян відбувалося біля Ямполівки та в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини.

Лиманський напрямок: карта бойових дій

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку відбулися чотири ворожі атаки на позиції українських військ у районах Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог атакував 21 раз біля Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку за добу ЗСУ відбили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки.

Ситуація біля Покровська: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку Силам оборони вдалося відбити 13 атак загарбників біля Привільного, Розливу, Булацького та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ успішно відбили три ворожі атаки в напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку відбулося 7 атак в районі Степового та в напрямку населених пунктів Лобкове та Щербаки.

Бойові дії в Запорізькій області: карта

У Курській області українські воїни відбили 22 атаки росіян. Ворог завдав 23 авіаційні удари, застосувавши 28 КАБ, та здійснив 333 обстрілів, 12 з яких – із РСЗВ.

ЗСУ завдають окупантам відчутних втрат у живій силі, техніці та підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Росіяни за минулу добу втратили 1400 осіб, а також кілька танків, бойових броньованих машин, артилерійські системи, РСЗВ, засоби ППО, автомобільну техніку та одну важку вогнеметну систему.