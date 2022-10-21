ЗСУ відбили атаку ворога на Бахмут і Білогорівку: карта бойових дій станом на 21 жовтня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти не полишають спроб вести наступ на Бахмутському й Авдіївському напрямках та намагаються втримати захоплені райони. Сили оборони України дають відсіч противнику, тому ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій наших захисників.
У Генштабі ЗСУ відзвітували, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили 5 атак російських окупантів. Наші захисники зупинили окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Опитне, Бахмут, Побєда й Мар'їнка Донецької області.
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ЗСУ завдали 5 авіаударів
Протягом минулої доби українська авіація завдала 5 ударів, унаслідок чого підтверджено:
- ураження 3 опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки;
- 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника.
Окупанти наступали на Білогорівку: карта
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА ворога.
Карта бойових дій станом на 21 жовтня: дивіться відео
Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.
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Росія обстрілює позиції українських військ
Окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку. Лишень протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів.
Росія використала крилаті та зенітні керовані ракети. Також ворог запустив понад 20 "шахідів".
У Генштабі ЗСУ інформують, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.Важливо. У Генштабі ЗСУ напередодні повідомили, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає. Напрямок наступу може зміститись на Захід білорусько-українського кордону.
Карта бойових дій в Україні
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
- на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє;
- на Куп'янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни та Ямполівка;
- на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яковлівка;
- на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Первомайське та Семенівка.
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- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли у районах Времівки, Вугледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданилівки та Степової.
- На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони до 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки окупанти здійснили більш як 20 вильотів БпЛА різних типів.
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