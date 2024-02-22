Ворог активно атакує на Авдіївському і Мар'їнському напрямках: карта бойових дій за 22 лютого

Українські захисники вже 729 добу героїчно борються проти російських окупантів, звільняючи територію нашої держави. Водночас ворог не припиняє штурми позицій Сил оборони й активно атакує на Мар'їнському й Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби всього відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Наворог здійснивв районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

Ворог атакував біля Синьківки: дивіться на карті

Напротивникнаші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

Росіяни штурмували позиції біля Тернів: дивіться на карті

НаСили оборониросійських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

Сили оборони відбили атаки біля Кліщіївки: дивіться на карті

Нанаші захисникиворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

ЗСУ відбили атаки росіян біля Ласточкиного: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворогнамагався прорвати оборону наших військ.

Україна стримує ворога біля Георгіївки: дивіться на карті

На

наші захисникипротивника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

Ворог атакував південніше Золотої Ниви: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Наукраїнські воїнипротивника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Українські військові відбили атаки біля Вербового: дивіться на карті

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Так, протягом минулої доби, противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах пально-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.