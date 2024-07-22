На Покровському напрямку гаряче, ЗСУ відбили понад 110 атак: карта бойових дій за 22 липня

Українські військові вже 880 днів захищають нашу державу від ворога, виганяючи його з окупованих територій. Росіяни, своєю чергою, намагаються тиснути на позиції ЗСУ, зокрема на Покровському напрямку.

Протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень. Загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних, 72 авіаційних удари та 1542 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4621 обстріл позицій наших військ, 135 із них – з РСЗВ.

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Яка ситуація на Сході України

Наворог продовжував активні дії, загалом відбулося. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

Ворог намагався атакувати біля Глибокого: дивіться на карті

Напротивникнаших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки.

ЗСУ відбили штурми біля Синьківки: дивіться на карті

Нанаші військанеподалік Макіївки, Невського та Тернів.

Росіяни намагалися просунутися біля Макіївки: дивіться на карті

НаСили оборони відбили, поблизу Верхньокам'янського та Виїмки.

Сили оборони відбили атаку біля Виїмки: дивіться на карті

Нанаші воїни

прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, та Андріївки Донецької області.

ЗСУ тримають оборону біля Часового Яру: дивіться на карті

На, за підтримки авіації, ворогнеподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк.

Росія атакувала біля Торецька: дивіться на карті

Нанаші захисники. Противник концентрував зусилля в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області.

Українські військові відбили атаки біля Воздвиженки: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка. Тут війська Росіїнаших військ.

Російська армія атакувала біля Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Наагресор здійснивнаших позицій. При цьому ворог надзвичайно активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію на цій ділянці фронту, вдарив по районах населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське. Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Времівка. Наокупантинаші позиції поблизу Роботиного та Новоданилівки.

Ворог штурмував позиції біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Напротивник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.агресора відбили українські воїни.Наоперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На кордоні зтапротивник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території Росії, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.