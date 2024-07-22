На Покровському напрямку гаряче, ЗСУ відбили понад 110 атак: карта бойових дій за 22 липня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові вже 880 днів захищають нашу державу від ворога, виганяючи його з окупованих територій. Росіяни, своєю чергою, намагаються тиснути на позиції ЗСУ, зокрема на Покровському напрямку.
Протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень. Загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних, 72 авіаційних удари та 1542 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4621 обстріл позицій наших військ, 135 із них – з РСЗВ.
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Яка ситуація на Сході УкраїниНа Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.
Ворог намагався атакувати біля Глибокого: дивіться на картіНа Куп'янському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки.
ЗСУ відбили штурми біля Синьківки: дивіться на картіНа Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського та Тернів.
Росіяни намагалися просунутися біля Макіївки: дивіться на картіНа Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев'ять штурмових дій, поблизу Верхньокам'янського та Виїмки.
Сили оборони відбили атаку біля Виїмки: дивіться на картіНа Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника
ЗСУ тримають оборону біля Часового Яру: дивіться на картіНа Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк.
Росія атакувала біля Торецька: дивіться на картіНа Покровському напрямку наші захисники відбили 39 наступальних і штурмових дій. Противник концентрував зусилля в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області.
Українські військові відбили атаки біля Воздвиженки: дивіться на картіНа Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка. Тут війська Росії сім разів намагалися прорвати оборону наших військ.
Російська армія атакувала біля Красногорівки: дивіться на карті
Що відбувається на ПівдніНа Времівському напрямку агресор здійснив один невдалий штурм наших позицій. При цьому ворог надзвичайно активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію на цій ділянці фронту, вдарив по районах населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське. Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Времівка. На Оріхівському напрямку окупанти три рази безуспішно штурмували наші позиції поблизу Роботиного та Новоданилівки.
Ворог штурмував позиції біля Роботиного: дивіться на картіНа Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалих штурми агресора відбили українські воїни.