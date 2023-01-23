ЗСУ стримують наступ росіян на 4 напрямках: карта бойових дій станом на 23 січня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони України стримують наступ окупантів на 4 напрямках. Найбільш гаряча ситуація на Донбасі, де точаться запеклі та кровопролитні бої.
Про ситуацію на фронті розповіли у ранковому зведення Генштабу ЗСУ. Далі можете побачити актуальну карту бойових дій.
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Де наступають росіяни
Окупанти намагаються наступати на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Однак успіху ворог там не має. Крім того, продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках загарбники обороняються.
За добу 22 січня ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.
Наша авіація завдала 3 удари по районах зосередження противника. Також збили ворожий безпілотник "Орлан-10". Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів.
На Півночі загрози наступу немає
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань росіян не виявили.
Втім, вони продовжують обстрілювати населені пункти. Наприклад, накрили вогнем з мінометів та артилерії райони населених пунктів Сопич, Харківка і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Пильна, Вовчанськ, Новомлинськ, Стариця і Дворічна на Харківщині.
Карта бойових дій станом на 23 січня:
Обстріли на всій лінії фронту
- На Куп'янському напрямку окупанти обстріляли Петропавлівку, Табаївку, Синьківку, Крохмальне і Куп’янськ, а також Новоселівське та Стельмахівка, що в Луганській області.
- На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Серебрянське лісництво та Кузьмине на Луганщині.
- На Бахмутському – райони 21 населеного пункту. Серед них – Верхньокам’янське, Краснополівка, Залізне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка.
- На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по районах Богоявленки та Микільського Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Павлівка, Новоданилівка, Степове, Оріхів, Щербаки і Мала Токмачка Запорізької області.
- На Херсонському напрямку, зокрема, обстрілів з РСЗВ зазнали райони населених пунктів Дудчани, Інгулець, Гаврилівка, Бургунка, Монастирське, Антонівка та Херсон.