Окупанти понад 100 разів штурмували позиції Сил оборони: карта бойових дій за 24 квітня

ЗСУ продовжують утримувати позиції та відбивати штурми противника. Найгарячішими напрямками на фронті наразі є Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський.

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Що відбувається на полі бою

На цих ділянках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.. Окупанти 5 разів атакували наші позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області.Сили оборони відбили 19 атак в районах населених пунктів Греківка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка Донецької області.ЗСУ відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

. Українські захисники відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Противник 24 рази намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Втрати, яких зазнав ворог

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 3 інших важливих об'єктах противника.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули майже 462 тисячі військових.

Ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив за підтримки авіації 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.