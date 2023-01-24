Провальний наступ росіян на 3 напрямках та обстріли міст: карта бойових дій станом на 24 січня

Російські окупанти кожного дня обстрілюють українські міста та намагаються прорвати оборону Збройних Сил на різних напрямках. У командуванні української армії описали, яка ситуація на фронті, та розповіли, які населені пункти постраждали від ворожих атак.

Станом на ранок 24 січня загроза авіаційних та ракетних ударів залишається високою по всій території нашої держави. Водночас на Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни намагаються наступати, але зазнають шалених втрат.

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Що відбувається на фронті

Як зазначають у Генштабі, на Куп'янському напрямку противник також безрезультатно наступає, однак усі атаки відбивають українські захисники. А ось на Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках путінські солдати обороняються.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Червонопопівка Луганської області; Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка Донецької області,

– констатували у ЗСУ.

Окрім того, там розповіли, які міста та села постраждали від ворожих обстрілів за минулу добу.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках – без суттєвих змін. Власне, наступальних угруповань ворог не сформував, однак він не припиняє здійснювати обстріли населені пункти вздовж лінії зіткнення. Атак з усього спектру артилерії зазнали райони таких населених пунктів: Бучки, Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Козаче, Сопич, Кучерівка. Загинули цивільні мешканці. Студенок, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Юнаківка, Волфине Сумської області; а також Гур'їв Козачок, Стрілеча, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Новомлинськ, Кам'янка та Красне Перше Харківської області.

, , та – без суттєвих змін. Власне, наступальних угруповань ворог не сформував, однак він не припиняє здійснювати обстріли населені пункти вздовж лінії зіткнення. Атак з усього спектру артилерії зазнали райони таких населених пунктів: Бучки, Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Козаче, Сопич, Кучерівка. Загинули цивільні мешканці. Студенок, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Юнаківка, Волфине Сумської області; а також Гур'їв Козачок, Стрілеча, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Новомлинськ, Кам'янка та Красне Перше Харківської області. На Куп'янському напрямку окупанти атакували райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Кучерівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Кругляківка Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка Луганської області.

окупанти атакували райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Кучерівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Кругляківка Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва та Кузьмине Луганської області.

загарбники обстріляли райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва та Кузьмине Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії, танків та мінометів зазнали райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

вогневого ураження від ворожої артилерії, танків та мінометів зазнали райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку путінські солдати здійснили обстріли з танків, артилерії та мінометів в районах населених пунктів Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

путінські солдати здійснили обстріли з танків, артилерії та мінометів в районах населених пунктів Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів, зокрема: Комишуваха на Доннечині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області.

від артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів, зокрема: Комишуваха на Доннечині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Вкотре обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Що відбувається на лінії зіткнення: дивіться карту

Окрім того, відомо, що протягом останніх 10 днів, в окремих населених пунктах Луганської області, суттєво зменшилась кількість особового складу ворога.

Також у Генштабі зазначили, що у гарячі точки кремлівське командування відправляє здебільшого недосвідчених мобіків, у той час, коли професійні військові залишаються в тилу.

До цієї теми нагадаємо, що не так давно прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков визнав, що указ про оголошення президентом Росії мобілізації все ще діє, попри попередні заяви Кремля.