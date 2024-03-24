Найгарячіша ситуація лишається на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій за 24 березня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники вже 760 добу обороняють нашу державу від ворога, виганяючи його з окупованих територій. Тим часом ворог не припиняє штурмувати позиції Сил оборони, наразі найгарячіше на Новопавлівському напрямку.
Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
До теми Понад 200 одиниць техніки та 990 окупантів: колосальні втрати ворога на 24 березня
Яка ситуація на Сході УкраїниНа Куп'янському напрямку ворог наступальних або штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
Росіяни атакували позиції поблизу Білогорівки: дивіться на картіНа Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.
Ворог намагався штурмувати позиції в районі Кліщіївки: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.
ЗСУ відбили атаки ворога біля Бердичів: дивіться на картіНа Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Росіяни намагалися прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті
Що відбувається на ПівдніНа Оріхівському напрямку
Росія намагалася атакувати поблизу Роботиного: дивіться на картіНа Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та протягом минулої доби здійснив 2 безуспішні атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Як змінився фронт на інших напрямкахНа Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів.