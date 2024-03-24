Найгарячіша ситуація лишається на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій за 24 березня

Українські захисники вже 760 добу обороняють нашу державу від ворога, виганяючи його з окупованих територій. Тим часом ворог не припиняє штурмувати позиції Сил оборони, наразі найгарячіше на Новопавлівському напрямку.

Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 200 одиниць техніки та 990 окупантів: колосальні втрати ворога на 24 березня

Яка ситуація на Сході України

Наворог наступальних або штурмових дій не вів. Нанаші воїнипротивника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни атакували позиції поблизу Білогорівки: дивіться на карті

Нанаші воїниворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

Ворог намагався штурмувати позиції в районі Кліщіївки: дивіться на карті

Нанаші захисникиворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Бердичів: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації,наших військ.

Росіяни намагалися прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На

ворог, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Росія намагалася атакувати поблизу Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Наворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та протягом минулої доби здійснивпозицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів.