Ворожі штурми на Херсонщині, спроби прорвати оборону біля Мар'їнки: карта боїв на 25 лютого
25 лютого 2024, 08:28Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Упродовж минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Окупанти намагаються наступати, прорвати нашу оборону на Мар'їнському напрямку.
Українські захисники продовжують активними діями завдавати ворогу втрат в живій силі та техніці, виснажують окупаційне військо вздовж всієї лінії фронту.
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Яка ситуація на різних напрямках фронтуВолинський і Поліський напрямок. Оперативна обстановка без суттєвих змін.Сіверський і Слобожанський. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.Куп'янський. Агресор наступальних (штурмових) дій не вів.Лиманський. Українські захисники відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Що відбувається на фронті сьогодні: дивіться картуБахмутський напрямок. Сили оборони відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.Авдіївський. Захисники відбили 14 атак російських загарбників у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.Мар'їнський напрямок. сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де росіяни 39 разів намагалися прорвати оборону наших військ.Новопавлівський. Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.Запорізький. Відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Херсонський напрямок. Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра, щоправда, успіху не мав.
Зверніть увагу "Мінус" 810 окупантів, танки та артсистеми: втрати ворога на 25 лютого
Сили оборони потужно б'ють окупантів
- Протягом доби наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога. Також захисники знищили 2 ракети Х-31 та 4 розвідувальні безпілотники.
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 радіолокаційній станції та 2 районах зосередження особового складу окупантів.