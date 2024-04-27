На Авдіївському напрямку – гаряче, ворог намагається тиснути на ЗСУ: карта бойових дій 27 квітня

Українські захисники 794 добу активно обороняють нашу землю від ворога, звільняючи від нього територію нашої держави. Наразі одним із найгарячіших напрямків лишається Авдіївський.

Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Ворог також завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 1100 окупантів та більш ніж 130 одиниць техніки: втрати ворога на 27 квітня

Яка ситуація на Сході України

Нанаші воїнив районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Сили оборони відбили атаки ворога біля Кислівки: дивіться на карті

Наворогнаших захисників в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Греківка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни та південніше Зарічного на Донеччині.

Росіяни штурмували позиції біля Дружелюбівки: дивіться на карті

Нанаші воїнив районах населених пунктів Білогорівка Луганської та Новий, Виїмка, Спірне, Іванівське і Кліщіївка Донецької областей.

Ворог намагався штурмувати позиції біля Білогорівки: дивіться на карті

Нанаші захисникив районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.

Наші захисники відбили атаки біля Очеретиного: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне, де ворог 1

наших військ.

ЗСУ стримують росіян біля Красногорівки: дивіться на карті

Як змінився фронт на Півдні

Наокупантипозиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Сили оборони відбили штурми біля Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Наворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснивна позиції наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 1 складу боєприпасів, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.