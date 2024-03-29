Росіяни наступають на кількох напрямках: карта бойових дій станом на 29 березня

Окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону на Сході та Півдні. Найгарячіша ситуація залишається на Донеччині.

Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Біля яких населених пунктів були відбиті ворожі атаки, читайте далі.

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Противник зосердився на двох напрямках на Сході

Після того, як на початку березня Силам оборони вдалося стабілізувати фронт і зупинити масований наступ на Авдіївському напрямку, окупанти сконцентрували основні зусилля на Новопавлівському напрямку ( колишньому – Мар'їнському).

Тут вже кілька тижнів відбувається найбільша кількість російських штурмів. Зокрема, за останню добу ворог здійснив 22 спроби прориву української оборони в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне.

Що відбувається біля Георгіївки: дивіться на карті

Важкою ситуація залишається і на Бахмутському напрямку. Тут росіяни тиснуть в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де Сили оборони відбили 13 атак.

Окупанти просуваються до Часового Яру: дивіться на карті

Напротивник намагався вибити українських військових з позицій у селі Семенівка.

Ворог наблизився до Семенівки: дивіться на карті

Не спиняється ворог і на Півдні

Нанашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області. Наворог наступальних дій не вів.

Так, на Оріхівському напрямку росіяни 8 разів атакували позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

Росіяни наступають на північ від Приютного: дивіться на карті

На Херсонському напрямку окупанти двічі намагалися вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Тим часом на Півночі обстановка незмінна. Ворог і надалі здійснює диверсії на Сіверському та Слобожанському напрямках.

Водночас українські військові продовжують завдавати втрат росіянам в особовому складі та техніці. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.