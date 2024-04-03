Російські війська наступають на кількох напрямках: карта бойових дій 3 квітня

Окупанти не полишають спроб прориву української оборони і продовжують наступати. Втім, Сили оборони дають їм гідну відсіч та завдають чималих втрат у живій силі та техніці.

Триває 770 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

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Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Ворог наступає на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

ЗСУ відбили атаки на Бахмутському напярмку: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Окупанти тиснуть на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Найскладніша ситуація на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 8 разів атакував позиції наших військ.

Ворог атакує на Херсонському напрямку: дивіться на карті

Ситуація на інших ділянках фронту

Натанапрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Натанапрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Загалом, ворожі сили влаштували 2 ракетні атаки та 78 авіаційних нальотів, а також випустили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних жителів у населених пунктах. Ці напади призвели до жертв серед цивільного населення та поранень. Багатоповерхівки та інші об'єкти цивільної інфраструктури отримали руйнування та пошкодження в результаті російських терористичних атак.

Втрати ворога за минулу добу