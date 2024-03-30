Сили оборони стримують ворожі війська на Новопавлівському напрямку: карта фронту 30 березня

Російські окупаційні війська не полишають спроб наступати на кількох напрямках фронту. Проте Сили оборони продовжують давати потужну відсіч противнику.

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Дивіться також Атака "Шахедами", Росія повністю зруйнувала Зміївську ТЕС: хронологія 766 дня війни

Яка ситуація на напрямках фронту

Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.На цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.Українські війська відбили 16 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.Збройні Сили відбили 4 атаки в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Наші захисники відбили 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

На цій ділянці фронту Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ стримують ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Яких втрат зазнав ворог

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів.

Протягом минулої доби було ліквідовано близько 730 окупантів.

Тут окупанти здійснили 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.На цій ділянці фронту ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 3 рази атакував позиції наших військ.