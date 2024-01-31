ЗСУ стримують ворога на Мар'їнському напрямку та біля Авдіївки: карта фронту 31 січня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові 707 день героїчно обороняють нашу державу від противника, виганяючи його з окупованих територій. Водночас ворог не припиняє свої активні дії.
Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень між українськими захисниками та ворожими російськими військами. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.
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Яка ситуація на напрямках фронтуВолинський та Поліський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту наші захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.
Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Лиманський напрямок. Українські війська відбили 7 атак окупантів в районах Тернів та Ямполівки Донецької області.Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.
ЗСУ відбили атаки ворога в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepStateАвдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" інформує, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші військові стійко тримають оборону, завдаючи противнтику значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
Росіяни не покидають спроб оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepStateМар'їнський напрямок. Українські оборонці продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.
Лінія фронту на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті від DeepStateШахтарський та Запорізький напрямки. На цих ділянках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби ворог здійснив 15 безуспішних штурмових дій.
Втрати противника: останні новини
- Від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 385 230 військових російської армії. Лиш за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили 1090 російських загарбників
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
- Відомо, що підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.