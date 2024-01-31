ЗСУ стримують ворога на Мар'їнському напрямку та біля Авдіївки: карта фронту 31 січня

Українські військові 707 день героїчно обороняють нашу державу від противника, виганяючи його з окупованих територій. Водночас ворог не припиняє свої активні дії.

Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень між українськими захисниками та ворожими російськими військами. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Противник укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту наші захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Українські війська відбили 7 атак окупантів в районах Тернів та Ямполівки Донецької області.Збройні Сили відбили 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

ОСУВ "Таврія" інформує, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші військові стійко тримають оборону, завдаючи противнтику значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Росіяни не покидають спроб оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Українські оборонці продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

Лінія фронту на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Втрати противника: останні новини

На цих ділянках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби ворог здійснив 15 безуспішних штурмових дій.