Ворог намагається вести штурмові дії на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій 4 березня

Українські військові вже 740 добу звільняють територію нашої держави від окупантів. Наші захисники продовжують утримувати свої позиції, попри спроби росіян відновити штурми на кількох напрямках.

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності оперативного стратегічного угруповання військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Зокрема, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, безуспішно намагаючись покращити своє тактичне положення.Українські війська відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області.

Окупанти намагалися штурмувати на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Збройні Сили відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.ОСУВ "Таврія" інформує, що нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

На цій ділянці фронту Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Лінія фронту на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Які втрати у ворога

Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

З 24 лютого 2022 року втрати ворога вже сягнули 417 950 одиниць особового складу.

На цій ділянці фронту ворог здійснив 3 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних (штурмових) дій не вів.