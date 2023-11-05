Росіяни намагалися наступати на 6 напрямках на Сході: карта бойових дій на 5 листопада

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу. Попри колосальні втрати російські військові не полишають спроб наступати на Сході.

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень. Крім того, російська армія продовжує цинічно порушувати закони та звичаї війни, адже завдає ударів по цивільних об'єктах.

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Росіяни намагаються наступати на Сході

Наворог вів безрезультатні штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На цій ділянці фронту наші захисники відбили близько 10 атак противника.

Бої на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Напротивник також вів штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, але успіху не мав. Тут українські воїни відбили 4 атаки противника.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Наокупанти не полишають спроб відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Протягом минулої доби ЗСУ відбили близько 10 атак противника. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, проте успіху не мали. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта боїв поблизу Бахмута

Натривають запеклі бої. Російські загарбники за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку. На цій ділянці фронту Сили оборони відбили понад 20 атак ворога.

Росія не полишає спроб оточити Авдіївку: дивіться на карті

Наокупанти вели безрезультатні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки. ЗСУ тут відбили понад 20 атак ворога.

Ситуація біля Мар'їнки: дивіться на карті

Наросійські загарбники вели штурмові дії поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області, проте успіху вони не мали.

Огляд карти бойових дій на 5 листопада: дивіться відео

Що відбувається на Півдні

Наворог наступальних чи штурмових дій не вів. Натриває наступальна операція. Сили оборони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Наукраїнські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Карта бойових дій на Півдні

Росіяни зберігають військову присутність на Півночі

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.