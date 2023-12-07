Ворог намагався протиснути оборону біля Авдіївки й Мар'їнки: карта бойових дій 7 грудня

Українські військові 652 день захищають нашу державу від ворога, виганяючи його з окупованих територій. Водночас росіяни продовжують штурмувати позиції ЗСУ, зокрема біля Авдіївки й Мар'їнки.

Протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на східному фронті

Наукраїнські захисникиворога в районі Синьківки Харківської області.

Сили оборони відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

НаСили оборониворога в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області.

Росіяни намагалися штурмувати Терни: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ відбилися штурм біля Богданівки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.

Росіяни прагнуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники

Сили оборони стримали атаки росіян на Мар'їнку: дивіться на карті

Нанаші захисникиворога в районі північніше Новодонецького Донецької області.

ЗСУ відбили атаку поблизу Новодонецького: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні України

НаСили оборонипротивника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.

Сили оборони відбили атаки біля Вербового: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Водночас наСили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. НаСили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.Наоперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по пункту управління та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали уражень по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.