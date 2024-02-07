Ворог безуспішно наступає на Авдіївському та Лиманському напрямках: карта бойових дій 7 лютого

Російські окупанти намагаються штурмувати на Авдіївському та Лиманському напрямках. Водночас Силам оборони України вдається стримувати ворога.

Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Противник укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.. Українські війська відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.

Окупанти намагаються штурмувати на Лиманському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Збройні Сили відбили 12 атак противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.ОСУВ "Таврія" інформує, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші військові стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

Російські війська намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Українські оборонці продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 20 атак.

Лінія фронту на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Втрати противника: останні новини

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 пунктах управління, 2 районах зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника.

Загальна кількість втрат Росії в особовому складі становить орієнтовно 391 470 осіб. Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 890 окупантів.

На цій ділянці фронту ЗСУ відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.Українські захисники відбили 4 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 2 безуспішні штурмові дії.