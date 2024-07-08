На Покровський напрямок припадає понад третина всіх штурмів: карта бойових дій 8 липня
8 липня 2024, 09:16Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові вже 866 днів поспіль гідно дають відсіч ворогу по всій лінії фронту. Лише протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Найнапруженішою лишається ситуація на Покровському напрямку – там зафіксовано понад третину всіх боїв на фронті.
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Ситуація на Сході та ПівдніХарківський напрямок. Ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 5 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Стариця, Глибоке та Вовчанськ.Куп’янський напрямок. Кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки.
Спроби атак росіян на Куп'янському напрямку: дивіться на картіЛиманський напрямок. Наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Греківка, Макіївка, Терни, а також Серебрянського лісництва.
Бої на Лиманському напрямку: дивіться на картіСіверський напрямок. Силами оборони України відбито 3 штурмові дії поблизу Верхньокам’янського.Краматорський напрямок. Наші воїни зупинили 5 спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Часового Яру.Торецький напрямок. Ворог здійснив 9 безуспішних атак неподалік населених пунктів Північного та Торецька.
Оборона української армії на Торецькому напрямку: дивіться відеоПокровський напрямок. Нашими захисниками відбито 52 штурмові дії в районах населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на картіКурахівський напрямок. Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Оборона ЗСУ на Курахівському напрямку: дивіться на картіВремівський напрямок. Ворог здійснив 10 штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки та Макарівки.Оріхівський напрямок. Відбулось 5 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Роботиного.Придніпровський напрямок. Окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Чотири атаки росіян успіху не мали.