Росіяни наступали на 5 напрямках, ЗСУ відбили всі атаки: карта бойових дій за 8 липня

В Україні триває 500 день повномасштабної війни. Російська армія продовжувала свої наступи на Сході нашої держави, попри це, Сили оборони успішно відбили всі атаки ворога.

Наразі окупанти зосередили основні зусилля на 5 напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському. За добу на цих ділянках фронту відбулися 36 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на Сході

Наворог намагався наступати в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. Наші воїни відбили всі атаки окупантів. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.

Росіяни намагалися наступати поблизу Стельмахівки й Новоселівського: дивіться на карті

На Лиманському напрямку російська армія вела штурмові дії та намагалася витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Донецької області, успіху не мала. Крім цього, окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема:

Невське, Білогорівка Луганської області;

Веселе, Роздолівка Донецької області.

Окупанти вели безрезультативний наступ в районі Берестового: дивіться на карту

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили всі ворожі атаки в районі населеного пункту Берхівка Донецької області. Попри це, противник також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Курдюмівка та Північне на Донеччині.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш ніж 20 населених пунктів, серед яких: Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області.

Загарбники наступали біля Берхівки у Донецькій області: дивіться на карті

Напід ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Крім цього, він здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

Росіяни не полишають спроб наступу на Мар'їнку: дивіться на карті

Наворог, за підтримки авіації, здійснив безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського. Водночас зафіксовано артилерійські обстріли, зокрема, це: Керамік, Желанне, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

Ворог безрезультативно наступав на Авдіївку: дивіться на карті

Напротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Великої Новосілки. Здійснив обстріли, зокрема, це: Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Сєверне на Донеччині.

Окупанти наступали в районі Благодатного: дивіться на карті

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Що відбувається на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них:

Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне Запорізької області;

Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції ната, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.Натаоперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Вільшаної Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, це:

Попівка Чернігівської області;

Краснопілля Сумської області;

Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки й Рублене на Харківщині.

Сили оборони завдали потужних ударів по окупантах

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника, 4 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога. Також українські захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: 2 пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.