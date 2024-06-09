Окупанти залишаються особливо активними на Покровському напрямку: карта бойових дій 9 червня

Українські захисники 837 добу дають потужну відсіч російським загарбникам на фронті. Водночас ворог намагається штурмувати позиції Сил оборони на кількох важливих напрямках. Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку.

Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. А ось вже з початку поточної доби, станом на ранок 9 червня, відбулося 39 бойових зіткнень. Крім цього, загарбники здійснили 558 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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Яка ситуація на фронті

відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито.відбувається бій в районі Виїмки.від початку доби вібулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщиївки. Одну ворожу атаку відбито, три триває.

В районах Іванівського та Кліщиївки було 4 бойових зіткнення: дивіться на карті

Особливо активним ворог залишається. Противник вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них 6 ще досі триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.В Генштабі зазначили, що вчора окупанти тут втратили понад 450 вбитими та пораненими, 5 ББМ, 7 артсистем, 1 зенітну установку та шість автомобілів. Пошкоджено танк, 4 артсистеми та 6ь авто ворога.

Активність ворожих військ на Покровському напрямку: дивіться на карті

спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Продовжуються атаки в районі Красногорівки: дивіться на карті

ворог зазнав невдачі під час штурму наших позицій в районі Малої Токмачки.

Втрати ворожого війська

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, чотири засоби ППО та кілька інших важливих об’єктів противника.

Також минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також ворог втратив 26 танків, 26 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, 37 БпЛА ОТР, 78 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки.

О ось станом на 9 червня Сили оборони ліквідували ще 1270 російських загарбників та знищили 236 одиниць ворожої техніки.

відбито атаку ворога в районі Кринок. На решті напрямків активних наступальних дій ворога не відбувалося.