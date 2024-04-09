Найважча ситуація на захід від Бахмута та Авдіївки: карта бойових дій за 9 квітня

Українські захисники тримають оборону, попри численні атаки російської армії. Лише за минулу добу зафіксували 56 бойових зіткнень. 20 з цих наступів припадає на Бахмутський та Авдіївський напрямки.

Як зазначають в командуванні ЗСУ вранці 9 квітня, загарбники продовжують обстрілювати цивільні міста та не полишають спроб атак. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтесь в матеріалі 24 Каналу.

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Ситуація на напрямках

Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність, нарощують мінно-вибухові загородження.Ворог наступальних дій не вів.Відбито 1 атаку противника в районі Тернів, де противник намагався прорвати оборону.Відбито 14 атак в районах таких міст і сіл: Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки. Інститут вивчення війни стверджує , що окупанти поступово просуваються на захід від Бахмута – у бік Часового Яру та Іванівського.

Що відбувається в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Відбито 6 атак в районі таких населених пунктів: Бердичі, Уманське, Невельське, де загарбники намагалися витіснити наші підрозділи. Водночас аналітики ISW додають, що спершу росіянам вдалось просунутись на схід від Новокалинового, але потім українські захисники повернули відповідну територію.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Втрати ворога

Сили оборони стримують ворога в районах таких населених пунктів: Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка.Росія 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського та північно-західніше Вербового.Ворог здійснив 6 безрезультатних атак позицій наших військ, не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

У Генштабі наголошують, що наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Щонайголовніше, наші захисники виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по:

4 зенітно-ракетних комплексах;

7 районах зосередження противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по:

1 засобу протиповітряної оборони;

2 станціях радіоелектронної боротьби;

2 районах зосередження особового складу.

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Водночас втрати Росії в особовому складі, як інформують в командуванні ЗСУ 9 квітня, за минулу добу становлять 850 осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення – 449 250 бійців.