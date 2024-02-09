ЗСУ вдарили по логістичному штабу, відбили 19 атак під Авдіївкою: карта фронту на 9 лютого

Повномасштабна війна в Україні триває вже 717 добу. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Однак, українські захисники стримують ворога й дають йому потужну відсіч.

Наші захисники активними діями завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Карту бойових дій публікує 24 Канал.

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65 бойових зіткнень на за добу

Упродовж минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом агресор завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, вкотре внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові й приватні будинки, а ще інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на різних напрямках фронту

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ"напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.– окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Яка ситуація на фронті сьогодні: дивіться карту

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"українські захисники відбили 5 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де агресор намагався прорвати оборону наших військ.– відбито 4 атаки противника біля Тернів Донецької області.Сили оборони відбили 4 атаки російських загарбників поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, що не полишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області,

– зазначили в Генштабі ЗСУ.

нашівоїни продовжують стримувати окупаційне військо неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там відбили 16 атак.– ворог наступальних (штурмових) дій не вів.Силами оборони відбито атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Так, упродовж минулої доби ворог здійснив 2 штурмові дії, щоправда, успіху не мав.

Сили оборони потужно б'ють окупантів

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів, 2 артилерійських засобах та 1 логістичному хабу агресора.