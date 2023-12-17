Ворог активізувався на Запорізькому напрямку: огляд карти бойових дій 17 грудня

Нині розпочалася 662 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються йти у наступ на кількох напрямках, попри втрати у живій силі та техніці.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що впродовж минулої доби на фронті відбулось аж 89 бойових зіткнень.

Дивіться також Атака на Україну і продовження бойових дій на лівому березі Херсонщини: хронологія 662 дня війни

Ситуація на напрямках фронту

оперативна ситуація не змінилася.ворог присутній у прикордонних районах. Росіяни не йдуть у наступ, однак проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 6 атак окупантів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 12 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, однак наші воїни стійко тримають оборону. ЗСУ не лише стримують ворога, а й завдають загарбникам значних втрат. За добу Сили оборони успішно відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районах Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут успішно відбито 12 атак.

ворог наступальних чи штурмових дій не проводив.

На Запорізькому напрямку ворог був активним. Там Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку наші захисники продовжують завдавати російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти продовжують втрачати сили

Сили оборони продовжують тримати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Принагідно наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу і завдають вогневе ураження по тилах противника.