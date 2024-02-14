Відбулося 71 зіткнення, росіяни не відступають від Авдіївки: карта бойових дій за 14 лютого
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники продовжують тримати лінію фронту, не даючи загарбникам просуватися вперед та досягати своїх цілей. Найгарячіше, як звичайно, на Сході нашої держави.
Як інформують у командуванні Збройних Сил уранці 14 лютого, протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте більше про ситуацію на фронті та дивіться карту бойових дій.
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Детально про ситуацію по напрямкахВолинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація без суттєвих змін.Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, активізувавши диверсійну діяльність. Також він нарощує мінно-вибухові загородження, намагаючись унеможливити перекидання наших Сил оборони.Куп'янський напрямок. На цьому напрямку наступальні дії російської армії не зафіксовано, ситуація стабільна.Лиманський напрямок. Українські воїни відбили 2 атаки противника, зберігаючи контроль над основними позиціями в районі Ямполівки Донецької області та Білогорівки Луганської області.Авдіївський напрямок. Захисники Авдіївки відбили 20 атак, стримуючи спроби ворога оточити місто. Водночас 4 атаки було відбито в районі Невельського Донецької області.
Що відбувається навколо Авдіївки: дивіться на карті DeepStateМар'їнський напрямок. На цьому напрямку відбулося 27 спроб окупантів покращити своє тактичне становище, які були невдалі. Загарбники намагалися наступати в районі Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.Новопавлівський напрямок. Наступальних дій ворога не зафіксовано, оборонці утримують позиції.Запорізький напрямок. Відбито 3 атаки противника східніше Малої Токмачки та Роботиного, збережено стратегічні позиції на напрямку.
Яка ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті DeepStateХерсонський напрямок. Попри суттєві втрати, окупанти продовжують атаки, які наші воїни успішно відбивають. Загарбники здійснили 5 безрезультатних штурмових дій.
Втрати російських окупантів
Як констатують у Генштабі, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Водночас Сили оборони виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.
- Протягом минулої доби авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування ЗРК ворога.
- А от підрозділи ракетних військ завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах ППО, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 засобу РЕБ.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано 398 140 одиниць особового складу ворожої армії. Лише за минулу добу – 1060 солдатів, і це великий результат.