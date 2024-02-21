Ворог тисне майже на всіх напрямках: огляд карти фронту 21 лютого

Розпочалась 728 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень.

У Генштабі повідомили, що ворог продовжує йти у наступ. Найбільше ворог атакував на Маріїнському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Дивіться також У США реагують на вихід ЗСУ з Авдіївки, у ворога мінус винищувач Су-34: хронологія 728 дня війни

Яка ситуація на фронті

в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка суттєво не змінилася.ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 8 разів атакував наші підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону наших військ.

ворог 7 разів намагався покращите своє тактичне положення південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм.

Окупанти продовжують обстрілювати Україну

Загалом ворог завдав по Україні 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Крім цього, вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши "Шахеди".