ЗСУ розширюють плацдарм на лівобережжі, ворог суне на Авдіївку: карта бойових дій за 25 грудня

У той час коли в тилу України – розпал різдвяних свят, на фронті наші воїни продовжують героїчно протистояти ворогу. Загарбники не спиняють атак, однак їх успішно відбивають Сили оборони.

Триває 670 доба широкомасштабної російсько-української війни станом на понеділок, 25 грудня. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, що відбувається на фронті та який вигляд має карта бойових дій.

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Де були найбільші бої

ОСУВ "Таврія" інформує, що окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку – їх стримує наша армія. Збройні Сили відбили 14 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Росіяни все ще прагнуть оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Оперативне стратегічне угрупування військ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту ЗСУ відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.Наші воїни відбили 5 атак ворога поблизу таких населених пунктів: Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Ситуація в районі Бахмута на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Наші захисники відбили 5 атак.Українські військові відбили атаку ворога південно-західніше Старомайорського, що на Донеччині.Збройні Сили відбили 3 атаки російських загарбників біля Роботиного та південніше Гуляйполя, що в Запорізькій області.ОСУВ "Одеса" зазначає, що українські воїни продовжують розширення плацдарму на лівому березі Дніпра. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом доби окупанти здійснили 23 штурми, що не мали результату: отримавши відсіч від ЗСУ, їм довелось відступити.

Де ворог зосередив війська на лівому березі Херсонщини: дивіться на карті від DeepState

Де ситуація спокійніша

Втрати ворога

"Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – констатують в Генштабі.

Було завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та ЗРК загарбників. Також ППО знищила 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника. Водночас відомо, що станом на 25 грудня кількість ліквідованих російських військових становить 353 950 одиниць.

таОСУВ "Північ" повідомляє, що оперативна ситуація залишається без суттєвих змін – ворог поки не планує наступу з Півночі.таРосія зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює диверсії, аби недопустити перекидання військ ЗСУ на загрозливі напрямки. Водночас окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області.Це єдина ділянка фронту на Сході України, де ворог наступальних дій не проводив протягом минулої доби.