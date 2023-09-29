Росія активізувалася біля Білогорівки, атака ворога біля Урожайного: карта боїв за 29 вересня

Російські військові протягом минулої доби атакували й наступали відразу на кількох ділянках фронту на Сході та Півдні. Українські військові стримують росіян і завдають ворогу втрат.

Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з РСЗВ.

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Росіяни активізувалися на Лиманському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"противник наступальних і штурмових дій не вів.Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Карта боїв у районі Білогорівки

Окупанти наступали в районах Авдіївки та Мар'їнки

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"противник намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області.

Карта боїв у районі Авдіївки

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 6 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Новомихайлівки Донецької області.

Карта боїв у районі Мар'їнки

українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області.

ЗСУ відбили атаку в районі Урожайного: карта боїв

противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав.

Карта боїв у районі Червоного

Водночас Сили оборони України, як повідомили у Генштабі ЗСУ, продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Наші військові завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Яка ситуація на решті напрямків

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ"напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.