Росія активізувалася біля Білогорівки, атака ворога біля Урожайного: карта боїв за 29 вересня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові протягом минулої доби атакували й наступали відразу на кількох ділянках фронту на Сході та Півдні. Українські військові стримують росіян і завдають ворогу втрат.
Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з РСЗВ.
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Росіяни активізувалися на Лиманському напрямкуУ зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському та Бахмутському напрямках противник наступальних і штурмових дій не вів.На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
Карта боїв у районі Білогорівки
Окупанти наступали в районах Авдіївки та Мар'їнкиУ зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області.
Карта боїв у районі АвдіївкиНа Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 6 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Новомихайлівки Донецької області.
Карта боїв у районі Мар'їнкиНа Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області.
ЗСУ відбили атаку в районі Урожайного: карта боївНа Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав.
Карта боїв у районі Червоного
Водночас Сили оборони України, як повідомили у Генштабі ЗСУ, продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Наші військові завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.