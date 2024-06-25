Бої в районі Вовчанська, ворог наближається до Торецька: карта бойових дій 25 червня

На фронті у різних напрямках точаться інтенсивні бої. Лише минулої доби відбулося 170 бойове зіткнення з російськими військами.

Натомість від початку цієї доби, 25 червня, вже відбулося 48 бойових зіткнень. Загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням дев'яти КАБів, понад 550 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

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Карта бойових дій 25 червня

триває два боєзіткнення в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.від початку доби відбулося вже шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Три спроби окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, ще стільки ж – тривають. Втрат позицій не допущено.українські воїни відбили п'ять штурмів противника поблизу Копанок та Макіївки. Ще одне боєзіткнення – продовжується.успіху не мали три атаки російських загарбників поблизу Білогорівки та Виїмки. Напружена обстановка – в районі Верхньокам'янського, де на даний час триває чотири бойові зіткнення. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Краматорському напрямку українські військові успішно відбили штурм противника поблизу Андріївки. Не полишають спроб окупанти витіснити наших оборонців із займаних позицій в районах Часового Яру та Іванівського, де на даний час тривають сім боїв. Також агресор намагається наблизитися до Торецька. За сьогодні підрозділи Сил оборони вже одну ворожу атаку успішно відбили. Водночас ще одну штурмову дію противника на цьому напрямку наші воїни стримують.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог намагається прорватися з району Очеретиного у напрямках Євгенівки, Новоолександрівки та Воздвиженки. Вісім ворожих атак нашими оборонцями успішно відбито, ще п'ять – продовжуються. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку росіяни намагалися штурмувати поблизу Георгіївки, успіху не мали.

також успіху не мали дві атаки ворога, біля Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили невдалий штурм поблизу Роботиного.

На інших напрямках особливих змін в обстановці немає.