Ворог намагався прорвати оборону Часового Яру та Воздвиженки: карта бойових дій 10 липня

Окупанти продовжують бойові дії по всій лінії фронту, намагаючись атакувати та відтіснити наші війська. Українські воїни щосили продовжують тримати оборону.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. У Генштабі розповіли про обстановку на всіх напрямках.

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Карта бойових дій 10 липня

ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 8 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці.противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Синьківки.наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка Луганської області та Терни на Донеччині.Сили оборони відбили 7 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 12 спроб противника прорвати оборону в районах Часового Яру, Григорівки та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Північне, Південне, Торецьк та Нью-Йорк. Він підтримував себе за допомогою авіації.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Новоселівка Перша, Яснобродівка та Карлівка Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нетайлове, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Там ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

агресор здійснив 10 штурмів наших позицій біля Водяного та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось 5 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивали 5 атак противника в напрямку Гуляйполя. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога на лівобережжі. Втрат позицій не допущено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.Росія зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.