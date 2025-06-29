Росіяни просунулися на Запоріжжі, – DeepState

У неділю, 29 червня, DeepState оновили свою мапу. Росіянам вдалося просунутися на Запоріжжі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Зміни фронту у Запоріжжі на карті бойових дій

Так, російські армії вдалося просунутися у Малинівці, що на Гуляйпільському напрямку.

Що відбувається біля Малинівки: дивіться карту

Зауважимо, що протягом минулої доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. З них на Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворожих військ саме поблизу Малинівки. Найгарячіший напрямок – традиційно Покровський.

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Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповідав, що ворог намагається подекуди атакувати на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках у Запорізькій області, аби знайти "шпарину" в українській обороні. Проте більшість атак у регіоні відбувається на Новопавлівському напрямку – окупанти прагнуть ближче підібратися до Покровська.