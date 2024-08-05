Бої за Веселе, наступ ворога на Часів Яр: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії фронту тривають тяжкі бої між нашими захисниками та російськими загарбниками. Росіяни активно штурмують позиції ЗСУ на Покровському напрямку, а також намагаються просунутися у напрямку Часового Яру. Не вщухає кількість боїв біля Торецька і Нью-Йорка.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 29 липня по 4 серпня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Ситуація біля Часового Яру

Російська армія мала незначні просування поблизу Часового Яру. Біля міста точаться бої між нашими захисниками і російськими військовими. За даними аналітиків DeepState, Сили оборони України також відійшли з урочища Ступки Голубовські-2, що поблизу міста.





Як змінилася ситуація біля Часового Яру / Карта DeepStateMAP

Бої біля Залізного, Північного і Нью-Йорка

На Торецькому напрямку росіяни сконцентрували свої зусилля у напрямку населених пунктів Залізне та Північне. Ворог мав і там просування. Наразі поблизу цих двох населених пунктів точаться жорстокі бої. Спроби окупантів зайти в Торецьк залишаються безуспішними.





Як змінилася ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Також ворог мав незначне просування поблизу міста Нью-Йорк за 31 липня. Однак в останні дні тижня нашим захисникам вдається стримувати росіян.





Як змінилася ситуація біля Нью-Йорка / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Покровському напрямку

Ворог цього тижня був дуже активним на Покровському напрямку. Він же залишається найскладнішим напрямком по всій лінії бойового зіткнення. Окупанти мали просування у напрямку населених пунктів Желанне, Веселе, Сергіївка, Іванівка, Новоселівка Перша, а також біля Лисичного. Аналітики також зазначили, що ворог окупував Тимофіївку.





Як змінилася ситуація на Покровському напрямку за тиждень / Карта DeepStateMAP

Штурми Красногорівки та атаки у напрямку Костянтинівки

На Курахівському напрямку цього тижня ворог зосередив свої зусилля біля Красногорівки. Там противник мав певні просування. Окрім цього, штурми російські війська здійснювали у напрямку Костянтинівки та Водяного.

Зараз бої тривають у центральній частині Красногорівки, а північ – під контролем Сил оборони. Оборона міста триває в умовах постійних обстрілів та ударів ракетами й авіабомбами.





Як змінилася ситуація на Курахівському напрямку за тиждень / Карта DeepStateMAP

Ситуація біля Урожайного і Роботиного

На Времівському напрямку після захоплення Урожайного ворог продовжує тиснути далі в напрямку Макарівки. Там зафіксували просування ворога поблизу цього населеного пункту.





Як змінилася ситуація на Времівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також 30 липня червона зона збільшилася і на Роботинському виступі в районі Роботиного. Надалі ворожих просувань на Оріхівському напрямку минулого тижня не зафіксовано.





Як змінилася ситуація біля Роботиного / Карта DeepStateMAP

Успіху можна досягнути лише об'єднано та спільно

Варто зазначити, що попри просування ворога на декількох напрямках, лишаються ще лінії фронту, де наші захисники своєю мужністю та наполегливістю не дають ворогу просунутися ні на метр.

Так, на раніше активному Куп'янському напрямку попри атаки ворога не зафіксовано жодного просування окупантів. Так само українські воїни героїчно обороняють позиції на Харківському напрямку, не даючи противнику рухатися далі.

Також не має ворог просувань в районі Лиману, Сіверська, Білогорівки, Вугледару, Новоданилівки та Малої Токмачки. Пам'ятаймо, що нашим захисникам непросто стримувати величезну навалу російської армії, однак попри це, українські військові докладають всіх зусиль, щоб зупинити Росію, а в перспективі звільнити всю територію нашої держави від окупанта.

Проте будь-який успіх можливий тільки як результат спільних зусиль. Наші воїни роблять титанічну і надважливу роботу, проте через відсутність підтримки тилу працювати все важче. Тому кожен із нас має керуватися простим принципом – "В армії або для армії".

Найменше, що може зробити кожен з нас – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний– тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.