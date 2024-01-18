Росіяни атакували на Лиманському й Авдіївському напрямках: карта бойових дій 18 січня

Українські військові уже 694 добу героїчно відбивають атаки ворога на всіх ділянках фронту. Цього разу окупанти активно штурмували позиції ЗСУ на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Загалом протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень між українськими та російськими військами. Ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, а також здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Нанаші захисникиворога біля Синьківки Харківської області.

Ворог атакував позиції Сил оборони біля Синьківки: дивіться на карті

Наукраїнські воїниокупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області тапоблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

Росіяни штурмували позиції біля Ямполівки: дивіться на карті

Нанаші воїнипротивника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Сили оборони відбили атаки біля Іванівського: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Російська армія хоче оточити Авдіївку: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де

Сили оборони стримують ворога біля Мар'їнки: дивіться на карті

Нанаші захисникипротивника північніше Новодонецького Донецької області.

ЗСУ відбили атаку ворога біля Новодонецького: дивіться на карті

Як змінився фронт на Півдні

Що відбувається на інших напрямках

Яких втрат завдано ворогу у техніці

Наворог наступальних чи штурмових дій не вів. НаСили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противникпозицій наших військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів противника.