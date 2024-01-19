ЗСУ відважно стримують ворога біля Мар'їнки, Бахмута та Авдіївки: карта бойових дій за 19 січня

Сили оборони продовжують завдавати втрат російським окупантам. Водночас ворог не зупиняє спроб атак, здебільшого – успіху не має. За добу зафіксовано 127 бойових зіткнень.

Вранці 19 січня в командуванні Збройних Сил розповіли про ситуацію на полі бою. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.

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Що відбувається на Сході

Росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, аби недопустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що наші захисники відбили 18 атак ворога поблизу таких населених пунктів Харківської області: Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове.

Захисники відбивають атаки противника: дивіться на карті від DeepState

Сили оборони відбили 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.Українські воїни відбили 2 атаки загарбників неподалік Богданівки, що в Донецькій області.

Лінія фронту в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Ситуація на інших ділянках

ОСУВ "Таврія" констатує, що захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Було відбито 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. У цій зоні було відбито 15 атак.Захисники відбили 4 атаки противника західніше Старомайорського та південніше Урожайного, що на Донеччині.Українські воїни відбили 5 атак ворога західніше Вербового та Роботиного, що в Запорізькій області.ОСУВ "Одеса" інформує, що Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти хочуть вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів.

ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі: дивіться на карті від DeepState

Втрати російських окупантів

. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Наші безстрашні воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.