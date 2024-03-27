Росіяни тиснуть на Донеччині та інших напрямках фронту: огляд карти бойових дій за 27 березня

Українські військові дають ворогу гідну відсіч на всіх лініях фронту. Попри це, ворог намагається відновити втрачені позиції та захопити нові території.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та мирних населених пунктах.

Дивіться також Росіяни захопили Тоненьке, просування до Часового Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на напрямках фронту

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наворог присутній у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військових на інші пріоритетні напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Наворог здійснив 1 атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Іванівка Харківської області, однак успіху не мав.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Нанаші бійці відбили 13 атак росіян в районі села Білогорівка Луганської області та сіл Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться карту

Нанаші воїни відбили 7 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. На, наші захисники відбили 9 атак ворога в районі населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку

НаСили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки, Георгіївки, Урожайного, де противник, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ. Наворог за підтримки авіації 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Ворог атакував на Запоріжжі: дивіться карту

Як наші захисники дають відсіч

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 засіб протиповітряної оборони, 1 артилерійську систему та 1 склад боєприпасів противника.



Наворог досі прагне вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби росіяни здійснили 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.