Українські військові дають відсіч ворогу на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Мелітопольському та Бахмутському триває наступальна операція.

Російські загарбники не залишають намагань повернути собі втрачені позиції. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

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Ворог намагається наступати

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Нанапрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Нанаші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться карту

НаСили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.

Українські військові відбили атаку ворога: дивіться карту

Наросіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Нанапрямках ворог не вів штурмових дій. Нанаші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.

Ситуація на Шахтарському напрямку: дивіться карту

На, противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

Ситуація навколо Роботиного: дивіться карту

Наукраїнські військові продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та завдають успішних ударів по тилу ворога.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.