Розширення плацдарму на лівому березі та атаки Авдіївки: карта бойових дій за 6 січня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили Україні вже 682 дні відбивають напір російської армії, ліквідовуючи ворожих загарбників. Росіяни не полишають спроб наступати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, а також прагнуть вибити ЗСУ з лівого берега Дніпра.
Повідомляється, що протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил Оборони та населених пунктах.
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Бойові ді на Сході УкраїниНа Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога біля населеного пункту Синьківка Харківської області.
Росіяни намагаються штурмувати Синьківку: дивіться на картіНа Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели.На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
Російська активність біля Авдіївки лишається високою: дивіться на картіНа Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.
Оперативна обстановка поблизу Мар'їнки: дивіться на картіНа Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.
Обстановка на ПівдніНа Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій.
Що відбувається на Півночі УкраїниНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках
Діяльність Збройних Сил
Протягом минулої доби українська авіація вдарила по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.