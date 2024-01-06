Розширення плацдарму на лівому березі та атаки Авдіївки: карта бойових дій за 6 січня

Збройні Сили Україні вже 682 дні відбивають напір російської армії, ліквідовуючи ворожих загарбників. Росіяни не полишають спроб наступати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, а також прагнуть вибити ЗСУ з лівого берега Дніпра.

Повідомляється, що протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил Оборони та населених пунктах.

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Бойові ді на Сході України

українські захисники відбили 7 атак ворога біля населеного пункту Синьківка Харківської області.

Росіяни намагаються штурмувати Синьківку: дивіться на карті

окупанти наступальних дій не вели.Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Російська активність біля Авдіївки лишається високою: дивіться на карті

наші оборонці продовжують стримувати загарбників біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

Оперативна обстановка поблизу Мар'їнки: дивіться на карті

Обстановка на Півдні

Що відбувається на Півночі України

ворог наступальних дій не вів.українські воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій.оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Діяльність Збройних Сил

противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби українська авіація вдарила по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.