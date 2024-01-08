Десятки відбитих атак, пекло в районі Авдіївки: карта бойових дій за 8 січня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Триває 684 доба від початку повномасштабної російсько-української війни. Наші захисники знищують ворога. Попри шалені втрати, окупанти не припиняють спроб атак.
У командуванні ЗСУ вранці 8 січня повідомили, що за минулий день відбувалось 35 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на полі бою та дивіться, який вигляд має лінія фронту.
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Найгарячіші напрямкиКуп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що наші оборонці відбили 2 атаки загарбників в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.Лиманський напрямок. Українські захисники відбили 4 атаки окупантів східніше Тернів на Донеччині.Бахмутський напрямок. Воїни ЗСУ відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки, що в Донецькій області.Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" зазначає, що наші захисники продовжують стримувати ворога, який прагне оточити Авдіївку. Збройні Сили завдають окупантам шалених втрат. Було відбито 6 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepStateМар'їнський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Вони відбили 3 атаки.Запорізький напрямок. Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового, що в Запорізькій області.Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" повідомляє, що українські воїни розширюють плацдарм. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.
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Де відносно спокійноВолинський та Поліський напрямки. В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність. Крім того, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.Шахтарський напрямок. На цій ділянці фронту окупанти наступальних чи штурмових дій не проводили.
Втрати окупантів
Як зазначають в Генеральному штабі, українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
- Протягом минулої доби авіація завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу загарбників.
- Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
- Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 2 артилерійські засоби.
- Було ліквідовано 440 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення – 365 179 бійців.