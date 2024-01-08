Десятки відбитих атак, пекло в районі Авдіївки: карта бойових дій за 8 січня

Триває 684 доба від початку повномасштабної російсько-української війни. Наші захисники знищують ворога. Попри шалені втрати, окупанти не припиняють спроб атак.

У командуванні ЗСУ вранці 8 січня повідомили, що за минулий день відбувалось 35 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на полі бою та дивіться, який вигляд має лінія фронту.

Дивіться також "Елітний полк перетворили в збіговище зеків": росіяни скаржаться на долю свого війська

Найгарячіші напрямки

ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що наші оборонці відбили 2 атаки загарбників в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.Українські захисники відбили 4 атаки окупантів східніше Тернів на Донеччині.Воїни ЗСУ відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки, що в Донецькій області.ОСУВ "Таврія" зазначає, що наші захисники продовжують стримувати ворога, який прагне оточити Авдіївку. Збройні Сили завдають окупантам шалених втрат. Було відбито 6 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Вони відбили 3 атаки.Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового, що в Запорізькій області.ОСУВ "Одеса" повідомляє, що українські воїни розширюють плацдарм. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

ЗСУ на лівому березі Дніпра: дивіться на карті від DeepState

Де відносно спокійно

Втрати окупантів

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність. Крім того, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.На цій ділянці фронту окупанти наступальних чи штурмових дій не проводили.

Як зазначають в Генеральному штабі, українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.