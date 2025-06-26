Ворог просунувся відразу біля 4 населених пунктів, – Deep State

Кремль і його військо не полишають наміру захопити українські території. Ворог має просування біля декількох населених пунктів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулися росіяни

В DeepState оновили мапу близько 2 години дня 26 червня. Згідно з даними, російські окупанти мають декілька просувань на фронті. Зокрема, ворог просунувся у 2 населених пунктах та поблизу ще двох.

Ворог просунувся у Шевченку, Кам'янському, біля Бурлацького та Вільного Поля,

– ідеться в повідомленні.



Окупанти просунулися у Шевченку: дивіться на карті

Ворог просунувся в Кам'янському: дивіться на карті

Загарбники просунулися біля Бурлацького: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися поблизу Вільного Поля: дивіться на карті

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До слова, загалом протягом минулої доби, 25 червня, зафіксовано 154 боєзіткнень.

В Генштабі повідомили, що за уточненою інформацією, загарбники завдали 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3278 дронів-камікадзе та здійснили 5902 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.