Три населені пункти на Донеччині: Deep State указали, де просунулися росіяни
- Російські сили просунулися біля трьох населених пунктів.
- Про це свідчить аналіз Deep State.
Deep State виклали свій аналіз змін на карті бойових дій. Аналітики відзначають, що росіяни просунулися біля трьох населених пунктів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.
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Де просунулися росіяни на вечір 10 травня
У Генштабі розповіли, що на цей час тривають бої на п'ятьох напрямках, у тому числі на Курському.
Спеціалісти Deep State виклали свою оцінку бойових дій.
Ворог просунувся біля Макіївки, Олександрополя та Розлива,
– мовиться в дописі Deep State.
Усі ці населені пункти належать до Донецької області.
Просування росіян на вечір 10 травня: про що свідчить карта Deep State
До слова, путінське "перемир'я" вже завершилося опівночі 10 травня. Окупанти, звісно, скористалися моментом і не тільки обстрілювали наших бійців і просувалися вперед. Вони намагалися видати себе за воїнів ЗСУ. Для цього використали скотч у кольорах Сил оборони. Але "штірліців" видав колір форми та жгут Есмарха.