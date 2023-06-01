Росіяни відновили наступ біля Бахмута, бої під Білогорівкою: карта бойових дій за 1 червня

Російські військові продовжують наступати на кількох напрямках на Сході України. Водночас окупанти обороняють на Півдні нашої країни.

Росіяни, як і раніше, намагаються повністю захопити Луганську та Донецьку області. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

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На яких напрямках наступають росіяни

противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Противник завдав авіаударів, а також вів обстріли з артилерії.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

противник вів наступальні дії південніше Білогорівки, але успіху не мав. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Також росіяни обстріляли Донеччину з артилерії.

Росіяни наступали поблизу Білогорівки: карта боїв

протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки та Білої Гори. Слід зазначити, що протягом двох днів окупанти не наступали на Бахмутському напрямку.

Мапа бойових дій на Бахмутському напрямку

наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар'їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.

Карта боїв у Мар'їнці

Яка ситуація на інших напрямках фронту

На інших ділянках фронту російські військові протягом минулої доби наступальних дій не проводили. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, а також з артилерії обстріляв населені пункти поблизу.

Також ворог завдав авіаудару в районі Вугледара та Пречистівки на Шахтарському напрямку. На цьому ж напрямку окупанти обстріляли міста та села.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах й обстрілює прикордоння.

Сили оборони відпрацьовують по окупантах