Росіяни відновили наступ біля Бахмута, бої під Білогорівкою: карта бойових дій за 1 червня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові продовжують наступати на кількох напрямках на Сході України. Водночас окупанти обороняють на Півдні нашої країни.
Росіяни, як і раніше, намагаються повністю захопити Луганську та Донецьку області. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку.
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На яких напрямках наступають росіяниНа Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Противник завдав авіаударів, а також вів обстріли з артилерії.
Карта боїв на Куп'янському напрямкуНа Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Білогорівки, але успіху не мав. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Також росіяни обстріляли Донеччину з артилерії.
Росіяни наступали поблизу Білогорівки: карта боївНа Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки та Білої Гори. Слід зазначити, що протягом двох днів окупанти не наступали на Бахмутському напрямку.
Мапа бойових дій на Бахмутському напрямкуНа Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар'їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.
Карта боїв у Мар'їнці
Яка ситуація на інших напрямках фронту
На інших ділянках фронту російські військові протягом минулої доби наступальних дій не проводили. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, а також з артилерії обстріляв населені пункти поблизу.
Також ворог завдав авіаудару в районі Вугледара та Пречистівки на Шахтарському напрямку. На цьому ж напрямку окупанти обстріляли міста та села.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах й обстрілює прикордоння.
Сили оборони відпрацьовують по окупантах
- Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 2 – по зенітно-ракетних комплексах.
- Нашими захисниками було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.