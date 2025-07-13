Активні наступи одразу на кількох напрямках фронту: карта бойових дій на 13 липня

Повномасштабна війна Росії проти України триває. На фронті щодня відбуваються атаки з боку ворога, які Сили оборони успішно відбивають на більшості напрямків.

За добу на передовій відбулося 200 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Де відбувалися бої 12 липня?

Минулої доби росіяни завдали по позиціях Сил оборони та населених пунктах одного масованого ракетно-авіаційного та 100 авіаційних ударів. Також росіяни здійснили 5635 обстрілів і застосували 3956 дронів-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 18 боєзіткнень. Ворог 21 раз вдарив з авіації та здійснив 323 обстріли, вісім з яких – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському було 11 наступів ворога в районах Вовчанська, Зеленого, Чугунівки та в напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку відбулося 10 атак окупантів. Росіяни проводили штурми поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів і намагався просуватися в районах Греківки, Карпівки, Нового Миру, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Діброви та в напрямку населених пунктів Серебрянка, Шандриголове й Дронівка.

Ситуація на Лиманському напрямку: карта фронту

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів. Вороги намагалися просунутися у районах Григорівки, Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень поблизу населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку відбулося 12 ворожих атак поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку захисники зупинили 61 штурмову й наступальну дію росіян біля населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Котлине, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове та в напрямках Покровська, Молодецького, Олексіївки та Муравки.

Бойові дії на Покровському напрямку: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку Силам оборони вдалося відбити 12 атак противника у районах Дачного, Філії, Мирного, Шевченка, Темирівки, Зеленого Поля та в бік населеного пункту Новопавлівка.

Наступи окупантів на Новопавлівському напрямку: карта

На Оріхівському напрямку росіяни двічі атакували українські позиції у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку відбулося 9 наступальних дій агресора в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Воїни ЗСУ та інших підрозділів завдають окупантам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За добу вдалося вдарити по 10 районах зосередження особового складу та техніки, двох артилерійських засобах, одному пункту управління та одному командно-спостережний пункт росіян. Втрати загарбників склали 1240 осіб та кілька десятків одиниць техніки та зброї.