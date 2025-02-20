Росія активно намагається прорватися на 4 напрямках: карта бойових дій на 20 лютого

Розпочалася 1093 доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Впродовж минулої доби на фронті зафіксували 122 бойових зіткнення.

Найбільше боїв протягом доби було на чотирьох ключових напрямках – Покровському, Курському, Торецькому, Новопавлівському. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті 20 лютого

На Харківському напрямку ворог 5 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного.

На Куп’янському напрямку відбулося 4 атаки загарбників неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки.

Росіяни атакують у бік Ямполівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог здійснив спробу йти вперед в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти 4 рази атакували у районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Озарянівка, Торецьк та Леонідівка.

Ворог тисне на Торецьк: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли.

Противник наступає у районі Андріївки: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного.

Новий Комар перебуває під штурмами: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська 9 разів йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників.

До слова, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1190 загарбників. Від початку вторгнення ворог втратив близько 863580 осіб, 10134 танків, 21112 бойових броньованих машин та іншу техніку.