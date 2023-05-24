Ворог посилив обстріл Куп'янського напрямку, за Бахмут ідуть бої: карта бойових на 24 травня

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на кількох напрямках на Сході. Епіцентри боїв – залишаються незмінними. Водночас ворог дещо посилив наступ на Куп'янськ.

Про ситуацію на полі бою прозвітували у Генштабі ЗСУ, стежити за лініями наступу можна за допомогою мапи Deep State. 24 Канал аналізує, як змінилась ситуація на фронті за добу.

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Схід України

Ворог зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби на цих ділянках фронту сталося 26 бойових зіткнень,складна ситуація зберігається біля Масютівки – тривають бої. Протягом минулої доби на Куп'янському напрямку було зафіксована найбільша кількість обстрілів. Генштаб повідомляє, щоворог безуспішно наступав на Білогорівку. За даними DeepState Білогорівка Луганської області вже знаходиться в напівоточенні.

Білогорівка на карті:

У Генштабі не повідомляли про бої у самомустаном на ранок 24 травня. Водночас заявили про спроби наступу ворога у напрямку Хромового. Зазначимо, що попередньо у Міноборони звітували, що на флангах Бахмута українські військові просунулися на кількасот метрів.ворог продовжує наземні атаки біля Первомайського.тривають атаки на Мар'їнку. Під час наступу на Авдіївку та Мар'їнку ворог здійснив щонайменше 19 атак.

Південь України

Російські війська в очікуванні контрнаступу ЗСУ, а тому активно ведуть оборону на Півдні: встановлюють барикади проти човнів на Дніпрі та мінують береги. Вздовж доріг на окупований Крим побудували нові укріплення.

Водночас ворог не припиняє обстрілювати прифронтову частину України.

На Запорізькому та Херсонському напрямках зафіксовано ворожі авіаудари по населених пунктах Гуляйполе, Мала Токмачка та Степове Запорізької області, а також обстріли Времівки, Бурлацького, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області;

Ольгівського, Гуляйполя, Залізничного, Білогір'я, Малої Токмачки, Малих Щербаків та Кам'янського Запорізької області.

Також під вогонь артилерії ворога потрапили Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.