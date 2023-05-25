ЗСУ зруйнували плани ворога одразу на п'яти напрямках: карта бойових дій станом на 25 травня

Ворог продовжує атакувати Україну ракетами та не припиняє наступати. Окупанти зосереджують основні зусилля на п'яти напрямках.

Про актуальну ситуацію станом на ранок 25 травня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Яка ситуація на фронтах

Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на:

Куп'янському,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар'їнському напрямках.

Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

Північ

Схід

Південь

оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи Збройних Сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.противник завдав авіаційного удару по Юнаківці Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської області.противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаудару в районі Кислівки.минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне на Донеччині.протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаудару в районі Білої Гори.противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Степового та Авдіївки.підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворог завдав авіаударів по районах Георгіївки та Курахового. Артобстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.окупанти обстріляли Водяне, Вугледар та Велику Новосілку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам'янське Запорізької області; Михайлівка, Новотягинка і Велетенське на Херсонщині та місто Херсон.

Досягнення наших ЗСУ за добу

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші воїни також знищили 3 ворожі ударні БпЛА типу Shahed та 1 розвідувальний дрон типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 райони зосередження живої сили,

4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби,

4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,

ще 4 важливі цілі противника.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 205 тисяч загарбників. Лише за минулу добу наші воїни знищили 500 окупантів.