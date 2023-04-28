Росіяни відновили наступ під Лиманом, бої в Бахмуті та Мар'їнці: карта бойових дій за 28 квітня

Російський агресор не полишає намірів щодо окупації нашої території, внаслідок чого продовжує вести загарбницьку війну проти України. На більшості напрямків Росія перейшла в оборону.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Бахмут та Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Протягом минулої доби ворог здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами Сил оборони.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Росіяни відновили наступ на Лиманському напрямку

противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. Зазначимо, що в попередньому зведенні Генштабу ЗСУ від 27 квітня повідомлялося, що ворог не вів наступальних дій на цьому напрямку. Також ворог з артилерії обстріляв населені пункти Луганської та Донецької областей.

Росіяни наступали в районі Діброви: карта

ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждало чимало населених пунктів Донецької області.

Карта боїв у Бахмуті

противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Донецької області.

Росіяни наступають в районі Авдіївки: карта

протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар'їнка. Росіяни обстріляли чимало населених пунктів Донецької області.

Сили оборони відбили атаки в районі Мар'їнки: карта

Яка ситуація на інших напрямках фронту

минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Противник завдав авіаційних ударів по Вугледару та Великій Новосілці, а також здійснив обстріли населених пунктів Донецької області.противник обороняється. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Карта бойових дій на Півдні України

Як Сили оборони відпрацювали по окупантах

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Водночас наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.

оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.протягом минулої доби ворог обстріляв міста і села в Чернігівській, Сумській і Харківській областях.ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Противник обстріляв населені пункти Харківської та Луганської областей.