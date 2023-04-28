Росіяни відновили наступ під Лиманом, бої в Бахмуті та Мар'їнці: карта бойових дій за 28 квітня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російський агресор не полишає намірів щодо окупації нашої території, внаслідок чого продовжує вести загарбницьку війну проти України. На більшості напрямків Росія перейшла в оборону.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
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Бахмут та Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій
Протягом минулої доби ворог здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами Сил оборони.
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.
Росіяни відновили наступ на Лиманському напрямкуНа Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. Зазначимо, що в попередньому зведенні Генштабу ЗСУ від 27 квітня повідомлялося, що ворог не вів наступальних дій на цьому напрямку. Також ворог з артилерії обстріляв населені пункти Луганської та Донецької областей.
Росіяни наступали в районі Діброви: картаНа Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждало чимало населених пунктів Донецької області.
Карта боїв у БахмутіНа Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Донецької області.
Росіяни наступають в районі Авдіївки: картаНа Мар'їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар'їнка. Росіяни обстріляли чимало населених пунктів Донецької області.
Сили оборони відбили атаки в районі Мар'їнки: карта
Яка ситуація на інших напрямках фронтуНа Шахтарському напрямку
Карта бойових дій на Півдні УкраїниНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог обстріляв міста і села в Чернігівській, Сумській і Харківській областях.На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Противник обстріляв населені пункти Харківської та Луганської областей.
Як Сили оборони відпрацювали по окупантах
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.
- Водночас наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різного типу.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.