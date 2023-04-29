Ворог хоче взяти Авдіївку в кільце, але ЗСУ відбивають навалу: карта бойових дій 29 квітня

Російські загарбники продовжують тероризувати цивільне населення України, завдаю чи ударів по житлових будинках. Крім того, окупанти не полишають спроб захопити населені пункти на Сході.

Про детальну ситуацію на фронтах станом на ранок 29 квітня доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ракетні обстріли не вщухають

Минулої доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об'єктах та житлових будинках. На жаль, є влучання, загинули та отримали поранення мирні люди.

Загалом протягом минулої доби, противник здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Наші захисники знищили 21 крилату ракету, а також – 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня і 2 ударних дрони. Від ракетного терору росіян постраждали міста Умань на Черкащині, Дніпро.

Яка ситуація на фронтах Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на: Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту. Північ На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Росії. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів та здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Харківщини. оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Росії. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів та здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Харківщини. Схід На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та південніше Діброви. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Новоєгорівка, Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Завдав авіаційних ударів по Бахмуту та Богданівці. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Григорівка, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населених пунктів Мар'їнка та Новомихайлівка. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області. ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та південніше Діброви. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Новоєгорівка, Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Завдав авіаційних ударів по Бахмуту та Богданівці. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Григорівка, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населених пунктів Мар'їнка та Новомихайлівка. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області. Південь На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Є загиблі та поранені серед мирних людей, пошкоджено житлові будинки. противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Є загиблі та поранені серед мирних людей, пошкоджено житлові будинки. Разом з тим авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: 4 пункти управління,

склад боєприпасів,

4 райони зосередження живої сили противника.

Ракетні удари по цивільних будинках ніяк не впливають на ситуацію на фронті. Ворог вдається до такої тактики через провали на полі бою.