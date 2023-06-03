Крах окупантів під Мар'їнкою та успіхи ЗСУ поблизу Бахмута: карта бойових дій за 3 червня

Російські загарбники минулої доби завдали 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснили 91 обстрілів з РСЗВ. Крім того, ворог не полишає спроб захопити Донецьку та Луганську області.

На Сході за минулу добу відбулись 29 боєзіткнень. 24 Канал проаналізував актуальну карту бойових дій.

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Що відбувається на напрямках

противник продовжує зберігати військову присутність на кордонах. Зауважимо, що протягом минулої доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Крім того, росіяни з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти: Тополі, Дворічанське, Кам'янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Ситуація на Куп'янському напрямку: карта

протягом минулої доби противник безуспішні наступав в районі Макіївки Луганської області та Спірного на Донеччині. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки і Спірного – Донецької. З артилерії обстріляли Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться карту

противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, як і очікувалося, успіху не мав. Загарбники з авіації обстріляли Білу Гору та Часів Яр Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.минулої доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар'їнка, проте наші захисники відбили усі 14 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат в живій силі та техніці.

Актуальна ситуація на Авдіївському на Мар'їнському напрямках: карта

ЗСУ нищать ворога та його техніку

ворог завдав авіаційних ударів в районі Пречистівки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.противник веде оборонні дії. За минулу добу росіяни з авіації обстріляли Ольгівське та Новоданилівку Запорізької області, а також Веселе, Козацьке та Одрадокам'янка Херсонської області.

Так, минулої доби наша авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, наші захисники знешкодили 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

А підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили: