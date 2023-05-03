Росіяни зменшили кількість атак на Сході, важка ситуація у Бахмуті: карта боїв за 3 травня

Російські військові продовжують зосереджувати свої сили на Сході України. Та інтенсивність атак окупантів, схоже, зменшується.

Противник і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу противник здійснив понад 30 атак.

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Слід нагадати, що 1 травня Сили оборони України відбили 41 атаку противника, що вказує на те, що окупанти зменшили кількість атак. Разом з тим, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші захисники тримають оборону.

Де наступають російські сили

противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам'янське та Спірне на Донеччині.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Окрім того, окупанти безуспішно атакували у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали понад 10 міст і сіл в Донецькій області.

Карта бойових дій під Бахмутом

противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. Ворог обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Карлівку та Нетайлове.

Карта боїв на Авдіївському напрямку

відбито атаки противника в районі Мар'їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Карта бойових дій у Мар'їнці

Росіяни в обороні на Півдні: яка ситуація на інших ділянках фронту

ворог наступальних дій не проводив, активно задіював БпЛА для коригування вогню артилерії. Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли близько десяти міст і сіл Харківської області.минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Новоукраїнку та Пречистівку на Донеччині.противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів.

Карта бойових дій на Півдні

Сили оборони вдарили по росіянах

оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.ворог обстріляв з артилерії населені пункти Чернігівської області, Сумської, а також Харківської області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.