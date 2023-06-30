ЗСУ просунулися на Бердянському напрямку: карта бойових дій 30 червня

В Україні триває наступальна операція ЗСУ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Наші воїни "вигризають" у ворога кожен метр землі у важкому двобої.

Про актуальну ситуацію на фронтах станом на ранок 30 червня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Нічні обстріли

У ніч проти 30 червня окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару, застосувавши іранські дрони та зенітні керовані ракети із С-300. А минулої доби противник застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог:

завдав 29 авіаційних ударів,

здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Яка ситуація на фронті

Ворог зосереджує основні зусилля на:

Лиманському,

Бахмутському,

Мар'їнському напрямках.

Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення.

Північ

Схід

Південь

оперативна обстановка без суттєвих змін.ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Карповичі, Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області та Середина-Буда, Зноб-Новгородське, Кіндратівка і Юнаківка на Сумщині.противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.ворог здійснив безуспішні наступальні дії біля Роздолівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Роздолівка – Донецької.противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута. Завдав авіаударів в районах Біла Гора та Диліївка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області., за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли понад 5 населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області.наші захисники відбили усі атаки противника в районах міста Мар'їнка та Побєди і Новомихайлівки. Водночас ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Новомихайлівка, Пречистівка, Вугледар, Золота Нива та Благодатне на Донеччині.противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на напрямку Рівнопіль – Володине наші мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику.0

Додамо, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

3 пункти управління,

2 райони зосередження живої сили,

радіолокаційну станцію,

13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Зауважимо, що лише за минулу добу Сили оборони знищили 560 загарбників. Натомість загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 228 340 окупантів.